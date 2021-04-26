У Росії порушили справу через інтерв'ю Юрія Дудя: перевірили на пропаганду наркотиків

Управління Міністерства внутрішніх справ Росії перевірило інтерв'ю тамтешнього блогера Юрія Дудя на пропаганду наркотиків. Опісля поліція порушила адміністративну справу.

Про це російській державній агенції заявила директорка "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна. Вона не уточнила проти кого саме – гостя чи інтерв'юера порушили справу.

Цікаво Тероризували та залякували: на Херсонщині злочинців курували "злодії в законі" з Росії

"Порушили справу про адміністративне правопорушення та проводиться службове розслідування", – сказала Мізуліна.

Що відомо про перевірку інтерв'ю Дудя

. "Ліга безпечного інтернету" – російське некомерційне партнерство, створене фондом підприємця Костянтина Малофєєва. За їхніми словами, вони займаються "викоріненням небезпечного контенту" в інтернеті.

Організація попросила поліцію перевірити інтерв'ю Юрія Дудя на пропаганду наркотиків на початку квітня 2021 року. Скарга надійшла на відео, яке "може спричинити ризик для життя і здоров'я російських громадян".

Спершу не уточнювали, про яке саме інтерв'ю блогера мовиться. Однак, як повідомили у телеграмі Baza, адміністративну справу порушили через інтерв'ю з блогером Івангаем.