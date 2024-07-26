Репресії у дії: навіщо російським силовикам все більше розв'язують руки

У Росії збільшують повноваження силовиків. Нещодавно там прийняли закон, за яким поліція може приймати рішення щодо депортації іноземців.

​Ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що такі події не є чимось новим для Росії. Там за останні десятиліття кожен правоохоронець мав необмежені повноваження щодо рішень стосовно долі мігрантів, зокрема узбеків, таджиків чи киргизів.

Дивіться також У Дагестані невідомі забарикадувались у будинку: писали про загрозу теракту

Відсутність законів у Росії

Сергій Асланян зазначив, що у Росії не обов'язкові закони, ба більше, для репресій. Будь-який правоохоронець, навіть найнижчого рангу, може брати хабарі. Таким чином заробітчанин у Росії може відкупитись від арешту чи виселення без жодного шансу на законні методи.

Для цього існує репресивна структура. У Росії з легкістю можна обходити заборони, даючи хабарі. А ті, хто при владі, можуть збільшувати свої статки, вимагаючи в емігрантів гроші за безпеку їхнього життя,

– сказав ​​ведучий.

Він наголосив, що у Росії поліція має необмежені повноваження, тому може принижувати та маніпулювати будь-якою людиною. Іноземці із менш розвинених країн там зовсім безправні.