У Росії поскаржилися на "ракетну атаку" на авіабазу "Гвардійське" у Криму

У Росії заявили, що на їх авіабазу "Гвардійське" в Криму було здійснено атаку. Ба більше, мовляв, унаслідок удару є поранені окупанти.

Головне про атаку

Цікаво, що про те, що відбулась атака, у Росії зізнались лише сьогодні, 4 березня, хоча вона трапилась кілька днів тому – ще 1-го березня.

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"Авіабаза "Гвардійське" атакована ракетами в Криму. Трьох військовослужбовців поранено", – йдеться у повідомленні російських телеграм-каналів.

Зокрема тг-канал ASTRA пише про нібито дві "невстановлені ракети", які впали на території авіабази "Гвардійське" (в/ч 46451) в районі 16:00 1 березня.

"Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців", – додають у повідомленні.

Що відомо про авіабазу

За даними "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк військово-повітряних сил Росії у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ – по 12 машин.

До слова, ця авіабаза не вперше зазнає "атаки". 16 серпня 2022 року у районі авіабази уже гриміли вибухи. І 29 березня 2023 року теж було гучно. Тоді окупанти заявили про нібито "спрацювання ППО". Ще два вибухи було зафіксовано 2 серпня 2023 року.