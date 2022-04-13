Росії потрібна евтаназія, щоб не було так боляче, – Фурса

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна та Росія – братні народи, це обурило українців. Насправді ж Росія нападатиме, поки не розвалиться – її не можна вважати братом.

Таку думку в ефірі 24 каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вважає, що Росії необхідна евтаназія.

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"Братні народи – це оксюморон. Народи не можуть бути братніми, є просто питання спільних інтересів. Росія – остання імперія людства. Влада намагається якомога сильніше тримати імперію і об'єднувати людей, яких нічого насправді не об'єднує", – зазначив Фурса.

Він додав, що мешканців Росії об'єднує лише пропаганда. Будь-яка людина при владі в Росії буде вимушена продовжувати таку шовіністичну пропаганду, аби залишитись при владі. Інакше Росія розвалиться.

"Поки Росія не розвалиться – нічого не зміниться"

За словами Фурси, кожного разу буде реінкарнація тієї самої імперії, яка буде погрожувати "кузькіною матір'ю" і йтиме завойовувати навколишні країни.

Тому поки Росія не розвалиться – нічого не зміниться. Іноді, щоб болю не було – треба зробити евтаназію,

– наголосив Фурса.

"Хай Росія розпадеться на 20 – 30 країн, хай повоюють буряти з тувинцями, це їхні проблеми. Потім будуть нормальні національні держави, які вже можна лікувати окремо", – підсумував Фурса.

Сергій Фурса про дії Росії і "братні народи": дивіться відео