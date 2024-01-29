У Росії заявляють про атаку БпЛА на нафтопереробний завод у Ярославлі
У Росії все частіше помічають невідомі дрони. Зокрема, повідомляють, що один із них нібито атакував нафтопереробний завод у Ярославлі.
Російські ЗМІ пишуть, що нібито безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС" у Ярославлі. Вони посилаються на свої джерела, передає 24 Канал.
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Місце події оточили
БпЛА начебто впав біля установки гідрокрекінгу. Це сталося приблизно о 7 ранку за московським часом. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування. Жодних фото чи відеопідтверджень російські ЗМІ не надавали.
У Росії вже не вперше повідомляють про невідомі дрони, які нібито атакують об'єкти критичної інфраструктури.
У російському Туапсе були вибухи
- НПЗ "Роснєфті" припинив свою роботу через атаку дронами у Туапсе. Про це повідомило західне агентство з посиланням на власні джерела. Також підприємство вже не випускає нафтопродукти.
- У матеріалі зауважується, що після атаки безпілотників на заводі сталася пожежа, яка паралізувала його роботу. На НПЗ згоріла вакуумна установка.
- Анонімні співрозмовники заявили, що завод не зможе швидко відновити виробництво нафтопродуктів. Адже ремонт цієї установки може тривати до кінця лютого чи початку березня 2024 року. Сама "Роснєфть" відмовилася коментували журналістам наслідки атаки дронами.