В Росії працівники отруїлися в колекторі: щонайменше 7 загиблих

В колекторі у Ростовській області Росії працівники отруїлися газом. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 7 людей.

П'ятьох осіб доставили в лікарню в Таганрозі. Водночас пошуки ще двох співробітників продовжуються.

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Деталі отруєння в Росії

Отруєння відбулось в селищі Дмітріадовка Некліновського району. Загалом в колекторі працювали 14 осіб. На місці інциденту прокуратура Ростовської області почала перевірку.

Окрім рятувальників, у колекторі працювали слідчі і криміналісти. За їхньою інформацією, причиною загибелі співробітників став викид метану.

Небезпека робіт в колекторах полягає в високих концентраціях азоту, сірководню, вуглекислого газу, метану та аміаку. Під час тепла процес утворення та накопичення отруйних речовин в резервуарах посилюється.

Пресслужба прокуратури підтвердила факт інциденту, але точну кількість постраждалих та загиблих не уточнила. Зі слів глави адміністрації Таганрога Андрія Лисицького, відомо лише про 5 працівників, які перебувають в лікарні з отруєнням. Наразі на місці події продовжують пошуки тіл.



В Росії працівники отруїлись в колекторі / Фото МНС Росії

В Росії вже відкрили кримінальну справу щодо порушення вимог промислової безпеки після загибелі не менше семи робочих на очисних спорудах Таганрозького водоканалу.