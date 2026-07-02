В Українській добровольчій армії сказали, що чекає ворога на фронті через паливну кризу

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах та паливній інфраструктурі. Це не залишиться без наслідків для окупаційної армії, адже проблеми з пальним поступово позначатимуться і на забезпеченні військ на фронті.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що паливна криза в Росії поглиблюється, а удари по НПЗ та логістиці створюють для окупантів додаткові труднощі, хоча й не здатні миттєво змінити ситуацію на полі бою.

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Коли російська армія відчує наслідки паливної кризи

За словами Сергія Братчука, удар Сил оборони 2 липня 2026 року був завданий не лише по одному з російських нафтопереробних заводів, а й по нафтобазі. Це посилює проблеми на російському ринку пального, які, на його думку, надалі лише поглиблюватимуться.

Речник Української добровольчої армії про проблеми Росії на фронті: відео

Водночас речник Української добровольчої армії зауважив, що російське військове командування й надалі забезпечуватиме армію пальним у пріоритетному порядку. Однак навіть за таких умов окупанти зіткнуться зі складнощами.

Все це (пальне – 24 Канал) треба до фронту ще довести, а, як відомо, російська військова логістика теж під контролем Сил оборони,

– сказав Братчук.

Він додав, що особливо критичними для російської армії є поставки дизельного пального та бензину, без яких неможливе повноцінне застосування військової техніки. Саме тому українські захисники продовжують уражати логістичні маршрути та транспорт, який перевозить паливо.

Важливо! Вогневе ураження логістики окупантів дозволило зменшити активність російських військ на фронті щонайменше на третину. Загарбники змушені скоротити кількість наступальних напрямків, проте продовжують планувати атаки на півночі України.

Попри все Сергій Братчук вважає, що паливна криза не стане вирішальним фактором, який кардинально змінить ситуацію на фронті вже зараз. Проте вона поступово впливатиме на інтенсивність бойових дій і водночас погіршуватиме економічне становище самої Росії.

До слова, масовані атаки українських безпілотників по оборонних та нафтових об'єктах Росії спровокували паливну кризу, паніку в Кремлі та падіння російських акцій. Через безпорадність ППО та гострий брак бюджетних коштів на війну російська влада готується конфіскувати пенсійні заощадження громадян.