"Атеш" розсекретив серйозну проблему окупантів на Півдні України
- Російські війська на лівобережжі Херсонщини стикаються з серйозною проблемою. Агенти "Атеш" розсекретили, з чим в окупантів зараз великі перебої.
- Ворог не може оперативно розв'язувати цю проблему.
Російські загарбники стикаються з серйозною проблемою на лівобережжі Херсонщини. Оперативно вирішити її окупанти не здатні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".
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В окупантів серйозна проблема на лівобережжі Херсонщини
Агенти "Атеш" зафіксували серйозні перебої з паливно-мастильними матеріалами в російських військ на лівобережжі Херсонщини.
У 144-му ОМСП артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним пальним, через що техніка не може виконувати бойові завдання. Сусідні підрозділи висловлюють крайнє невдоволення, оскільки небоєздатні гаубиці перетворюються на легкі мішені й можуть спровокувати удари по їхніх позиціях,
– зауважили в "Атеш".
Також наголосили, окупанти розуміють проблему, щоправда, оперативно вирішити її вони не здатні.
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До речі, агенти "Атеш" відіграли значну роль у знищенні логістики ворога, передаючи інформацію Силам оборони.