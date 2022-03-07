У Росії пропонують заборонити в'їзд для акторів та бізнесменів, які покинули країну після війни
7 березня 2022 , 09:03Читать новость на русском
Багато російських зірок та бізнесменів виїхали з країни. Це трапилося після того, як держава-агресорка напала на Україну, а світ почав запроваджувати проти Росії жорсткі санкції.
Цілком очікувано таку пропозицію висунули в Путінській партії "Єдина Росія". Ініціативою заборони в'їзду став депутат Султан Хамзаєв.
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Зауважимо, серед тих, хто покинув Росію є співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, Земфіра, Рената Литвинова та багато інших.
Невдовзі російську економіку чекає крах, а сотні відомих брендів вже заявили, що припиняють працювати на території держави-агресорки. Тому багато тих росіян, які мали можливість виїхати з країни, зробили це.