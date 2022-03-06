У Росії на протестах проти війни затримали вже понад 4500 людей: у містах проводять обшуки

У декількох російських містах люди вийшли на протести про війни в Україні. Мітингувальників одразу затримували.

За даними російських правозахисників, станом на вечір 6 березня, в 56 містах було затримано понад 4500 людей. Серед затриманих і 13 журналістів які висвітлювали акції протесту.

Чи не найбільше затриманих – у Москві. Там точно встановили 1705 людей, які залишаться на ніч у відділку поліції.

Варте уваги У Москві автозак, який віз затриманих антивоєнних мітингувальників, потрапив в аварію

Відомо багато випадків застосування надмірної сили — поліцейські проводили жорсткі затримання, били дубинками та застосовували електрошокери.

При цьому самі правозахисники відзначають, що затриманих може бути й більше, адже у відділках поліції не завжди дають правдиву інформацію.

Затримані розповіли, що у московських відділах закінчуються місця. Декого возили від одного відділку поліції до іншого, але так і не знайшли, куди їх можна віддати. Багато затриманих перебувають в автозаках понад 4 години.

Ще перед тим в російських містах відбулися обшуки у правозахисників, активістів та журналістів. У деяких випадках причини для обшуків – розслідування справи про неправдиве повідомлення про мінування. Під час обшуків у них була вилучена техніка.