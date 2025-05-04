У Владивостоці півтори тисячі першокласників змусили марширувати на параді "Правнуки Перемоги". Захід був присвячений до 80-річчя з так званого "дня перемоги".

Як повідомляють росЗМІ, участь у параді взяли близько 1,5 тисячі першокласників з 32 муніципалітетів Примор'я. Також на захід запросили дітей з КНДР, оскільки, як заявили окупанти, "північнокорейські військові брали активну участь у розгромі ЗСУ у Курській області", передає 24 Канал.

Дивіться також У Вашингтоні росіяни вийшли на акцію "Безсмертний полк": українці дали відсіч

Дитячий парад у Владивостоці

Колони дітей по 30 осіб у кожній представляли різні війська: від мотострільців та артилеристів до медиків та морської піхоти.

У лавах пройшли також юнармійці, рятувальники мнс, росгвардія та навіть дитячий підрозділ добровольчого батальйону "Тигр". Очолювали дитячі розрахунки діючі військовослужбовці та "ветерани" війни в Україні.

Губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко назвав марш "даниною поваги захисникам Вітчизни та кроком до виховання патріотизму з раннього віку".

У Владивостоці організували парад першокласників / Фото росЗМІ

Ганебний парад за участі школярів: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що ФСБ готує теракти у низки регіонів Росії під час парадів на 9 травня.