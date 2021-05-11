Вован скучив санкціями: як і навіщо в Росії провели зліт "донбаських командирів"

Уроки Симоньян, не йдуть на користь ... Або "правий ухил" в КПРС... У Ростові на Дону... відбулася якась "рада донбаських командирів", організована російською конторою СДД (явно, одна "Д" зайва...)... Далі читайте російською.

В миру, это – бородаевская богадельня, под названием – "союз добровольцев Донбасса"... Где под чутким кураторством "Владислава Юрьевича" собраны и обретаются... Несколько видных "профессиональных новоросов" с российскими картонами... Которые в разных ипостасях и в разное время, принимали деятельное участие в войне с Украиной на Донбассе…

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И все бы ничего... мало ли какие сурковские д*билы иногда собираются вместе, чтобы почесать языками... У него таких "сподвижников" – вагон и маленькая тележка... Тем более, что именно эти "донбасские добровольцы", оплодотворенные Сурковым на пару с Бородаем до самих гланд "вечно-имперской" идеей вЯликой рАсеи... Практически регулярно устраивают такого рода сходки…

Но нынешнее сборище российско-донбасских в*тных тушканчиков в зауженных штанишках, состоявшееся в Ростове, проходило особенно искрометно и "с огоньком"... Более того, стало весьма показательным и особенным, в контексте предстоящей зарубы за власть в Кремле…

Дело в том, что сие малоуважаемое собрание российских имперских дегенератов почтили своим вниманием... Еесколько туловищ из современной запоребриковой КПСС (я имею в виду правящую в Мордоре "Единую Россию")... Имеющих достаточно официальный статус… Речь идет о вице-спикере Совета Федерации РФ Андрее Турчаке и Александре Карелине – члене Совета Федерации (с 2020), члене президиума генерального совета политической партии "Единая Россия"…

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Освещал все это "священо-действие" истинно-русГих имперцев небезизвестный мудак, выдающий себя за некоего "военного корреспондента" – Юрий Котенок…

Так вот, среди всего того пропагандисткого бреда, который изверг из себя этот КотеЛок по этому поводу, начиная от "пароксизмов гнева", которые, по его мнению, должны в связи с этим сборищем в*тных имперских орангутангов обуять "банд*рлогов" (это типа нас с вами...), до необратимости процесса "признания и возвращение в большую Родину-мать республик Донбасса"...

Проскользнула достаточно забавная инфа…

Оказывается... Этот самый бородаевский СДД собирается осенью... "Идти на выборы" (надо понимать, имеются ввиду... Выборы в ГД), причем делать все это недобитые "добровольцы Донбасса" собираются в союзе именно с "Единой Россией"... И исключительно с ней… Никаких там Справедливых Россий или прочих там Прилепиных с Охлобыстиными… Не будет…

Более того, по словам этого самого КотеЛка... Официальная ЕР... В этом контексте вполне даже не против "каким-то образом"... Поддержать главную и болезненную для бородаевской конторы тему – всасывания оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ…

Так, муд*чина и пишет…

"... А еще можно просто сообщить о том, что в Донбассс (так и пишет, с тремя "с" – авт.) отправилась весомая делегация со главе с вице-спикером Совета Федерации РФ Андреем Турчаком, человеком, который входит в первую "десятку России" однозначно. По факту – это признание ЛДНР. Трещите звуком, б*ндерлоги, булькайте в пароксизме гнева. Донбасс – это Россия, край, неселенный гражданами России. Точка..." (с)…

И что же это... Получается…

Официально, Кремль не собирается признавать или включать в свой состав оккупированные им территории Донбасса.

Про это практически регулярно трещат все его официальные "морды" – от встопорщенных пресс-усов, до печальной лошади из МИДа... Даже сам "бункерный сиделец" иногда такое задвигает, так сказать для профилактики... В контексте "гражданской войны в Украине"…

А тут, понимаешь... Чобралась кучка дегенератов с явно противоположным мнением... Да еще в компании с парочкой неслабых официальных туловищ из того же самого Кремля... И давай гнуть в обратную сторону…

Одно из двух…

– Или в ГУ ГШ ВС РФ... Затеяли какую-то "свою игру", явно отличную от лубянско- кремлевской "генеральной линии партии", причем уже не стесняясь, вербуя в рядах самой этой "партии" себе сторонников…

– Ну или же Вован соскучился за новыми санкциями... И опять пробует "на излом" Запад... путем откровенного наебалова последнего в "условном" мирном процессе"…

В первом случае мы можем стать свидетелями весьма забавного побоища в верхних кремлевских эшелонах, а во втором... "процесс деоккупации" Донбасса может принять весьма причудливый формат, типа Южной Осетии (кстати, ее "президент" некто Бабилов, тоже принял участие в этом сходняке бородаевских наркоманов со стажем, думаю неслучайно...)... Весьма болезненно отобьющийся на политической ситуации внутри Украины…

Как говорится... Интрига затягивается…

Причем, кто первым умрет – падишах или осел... На сегодняшний день пока непонятно...