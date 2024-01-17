У російській Башкирії спалахнули масові протести: силовики розганяють людей

Одна з найбільших акцій протесту з початку повномасштабного вторгнення в Україну пройшла в Росії. Однак вона не стосувалася війни, яку розпочала країна-агресорка. Так, мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста.

Як пишуть росЗМІ, велика акція протесту відбулася у місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня, інформує 24 Канал.

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Мітинг в місті Баймак

Відомо, що учасники демонстрації зібралися біля суду, де виносили вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову. Чоловіка звинувачують в "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

За даними місцевих видань та телеграм-каналів, велика кількість мітингувальників їхали до суду на автівках. У місто зігнали підрозділи силовиків.

Зазначають, що у мітингу взяли участь близько тисячі людей, проте в деяких телеграм-каналах пишуть, що було 5 тисяч протестувальників.

За оцінкою одного з росЗМІ, це одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабної війни в Україні.



Мітинг в місті Баймак: дивіться відео

Акції протесту продовжилися і сьогодні, коли розпочалося фінальне засідання суду. Між силовиками та мітингувальниками почалися сутички.

Відомо, що поліція та "росгвардія" почала блокувати дороги, а у місті взагалі відключили інтернет.

Сутичка між силовиками та мітингувальниками

У росЗМІ зазначили, що силовики стали жорстко затримувати протестувальників у Башкирському місті Баймак, де суд засудив місцевого активіста Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму у справі розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Також у російських телеграм-каналах повідомили, що силовики почали бити протестуючих кийками, на що у відповідь мітингувальники почали кидати у поліцейських сніжки.

Сутичка між учасниками протесту і силовиками: дивіться відео

За словами очевидців, силовики застосували сльозогінний газ. Крім цього, у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що у Башкортостані вже є перші постраждалі на мітингу біля суду Баймака. Місцевому жителю пробили голову.

Внаслідок мітингу є постраждалі: дивіться відео

Наразі поліція намагається розігнати людей, що вийшли на захист активіста Фаїля Алсинова.