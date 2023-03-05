Психіатр порадив росіянину з суїцидальними думками вмерти на війні в Україні

Справи в Росії настільки кепські, що навіть кваліфіковані психіатри радять своїм підопічним вмирати. Ба більше, вони наполягають "принести себе в жертву".

Про це пишуть російські ЗМІ. За їхньою інформацією, російський психіатр порадив хлопцю із суїцидальними думками "наблизити День Перемоги", аби не вмирати просто так, передає 24 Канал.

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Чи допомогла ця порада хворому

На тлі останніх потрясінь у світі росіянин задумав самогубство, аби не бачити щодня безглуздих смертей. Через це він вирішив звернутися до Павла Бесчастнова – психіатра з Москви з 15-річним стажем.

Однак той, замість кваліфікованої допомоги, запропонував хлопцю воювати в Україні, щоб не стати "черговим безглуздим трупом". Бесчастнов зазначив, що у такій ситуації його клієнт хоча б помре "з користю для справи" заради перемоги.

Підопічний Бесчастнова розповів про цю ситуацію у твіттері, де на психіатра обвалився шквал негативу. Одразу після розголосу Бесчастнов розповів, що він нібито порекомендував хлопцеві почати заробляти і піклуватися про тих, хто його потребує.

Що ж сталось з росіянином – невідомо, однак сподіваємось, що у нього вистачило розуму, аби не їхати в Україну. Адже наші бійці можуть забезпечити комфортне "пакетоване" повернення додому.

Актуальні втрати ворога на 5 березня

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули вже 153 120 загарбників. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 930 окупантів.

Ба більше, він початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила: