Психіатр порадив росіянину з суїцидальними думками вмерти на війні в Україні
Справи в Росії настільки кепські, що навіть кваліфіковані психіатри радять своїм підопічним вмирати. Ба більше, вони наполягають "принести себе в жертву".
Про це пишуть російські ЗМІ. За їхньою інформацією, російський психіатр порадив хлопцю із суїцидальними думками "наблизити День Перемоги", аби не вмирати просто так, передає 24 Канал.
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Чи допомогла ця порада хворому
На тлі останніх потрясінь у світі росіянин задумав самогубство, аби не бачити щодня безглуздих смертей. Через це він вирішив звернутися до Павла Бесчастнова – психіатра з Москви з 15-річним стажем.
Однак той, замість кваліфікованої допомоги, запропонував хлопцю воювати в Україні, щоб не стати "черговим безглуздим трупом". Бесчастнов зазначив, що у такій ситуації його клієнт хоча б помре "з користю для справи" заради перемоги.
Підопічний Бесчастнова розповів про цю ситуацію у твіттері, де на психіатра обвалився шквал негативу. Одразу після розголосу Бесчастнов розповів, що він нібито порекомендував хлопцеві почати заробляти і піклуватися про тих, хто його потребує.
Що ж сталось з росіянином – невідомо, однак сподіваємось, що у нього вистачило розуму, аби не їхати в Україну. Адже наші бійці можуть забезпечити комфортне "пакетоване" повернення додому.
Актуальні втрати ворога на 5 березня
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули вже 153 120 загарбників. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 930 окупантів.
Ба більше, він початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- танків – 3414 (+5),
- бойових броньованих машин – 6692 (+9),
- артилерійських систем – 2426 (+12),
- РСЗВ – 488 (+1),
- засобів ППО – 248 (+1),
- літаків – 302 (+0),
- гелікоптерів – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
- крилатих ракет – 873 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10),
- спеціальної техніки – 232 (+2).