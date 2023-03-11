Погрузили в УАЗ і відвезли додому: як російські мобілізовані уникають війни в Україні

Здається, деякі росіяни додумались, як уникнути участі у бойових діях в Україні. До слова, їм потрібно робити все, як завжди, лише збільшити дозу.

Про це стало відомо з чергового перехоплення ГУР МО. Під час телефонної розмови підвипивший друг окупанта розповів про алкоголізм мобілізованих.

До речі Окупант бідкається, що йому набридло витягувати тіла вбитих товаришів біля Бахмута

Як ЗСУ проріджують ряди окупантів

Російський солдат розповідає своєму п'яному другу про реалії життя на війні в Україні. Каже, що з моменту приїзду на позиції його підрозділ втратив одного солдата.

Тут нічого хорошого. Декілька днів тому 15 хлопців привезли, в підвал заселили, танчик й**нув – 7 "трьохсотих", 8 "двохсотих",

– каже окупант.

Російські мобілізовані "не просихають": дивіться відео

Мобілізованого росіянина "в м'ясо" відвезли додому

Співрозмовник окупанта розповідає, що його знайомого мобілізували. У його частині служив хлопець, якого намагалися привести до тями від алкогольного сп'яніння.

"Йому вже і крапельницю ставили, і саджали "на губу", і що йому тільки не робили", – розповідає п'яний друг загарбника.

Проте все це було марно, тому "залитого" мобілізованого просто відправили додому. Цікаво, що окупант, почувши цю історію, сказав, що п'яному солдату дуже пощастило.

Тому, ймовірно, загарбники наслідують поведінку цього мобілізованого і їх усіх відправлять додому: або в автозаках, або в пакетах.

Актуальні втрати противника

За минулу добу окупанти поповнили статистику Генштабу на 1010 осіб. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 158 000 своїх вояк. Проте варто нагадати, що ця кількість є неточною, адже підрахунок ускладнюють інтенсивні бої.

Втрати росіян у техніці: