Параду не буде: в Петербурзі ракетний комплекс "Бастіон" протаранив відбійник

У російському Петербурзі 4 травня ракетний комплекс "Бастіон" протаранив відбійник. Репетиція параду тепер під загрозою.

Через репетицію кремлівського параду росіяни перекрили рух у центрі міста. Відео оприлюднили російські телеграм-канали, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни перекривають Москву

До речі, раніше попереджали, що 9 травня можуть статися різні "бавовни" на парадах. Тому росіяни скасували "паради" у Курській та Бєлгородській області. У Москві це дійство таки приведуть.

Ймовірно, "Іскандер" втаранився у відбійник, коли їхав на репетицію. Центр у цей момент перекритий. Обмеження триватимуть 4,5 години: з двох годин до половини сьомої години вечора.

Перекрили набережну Мийки від Невського проспекту до Співочого мосту, Мільйонну вулицю, проїзд вздовж будинків 4 і 6–8 по Палацовій площі, набережну Зимової канавки, Палацову набережну та Палацовий проїзд, тощо.

Що відбуватиметься в Росії 9 травня

Раніше окупанти скасували щорічний "Безсмертний полк". На вулиці з плакатами "дідів" виходити не будуть, то тепер це хочуть провести онлайн.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України закликали росіян бути обережними на 9 травня. Не варто ходити біля колон з технікою та поблизу військових об'єктів.