Візьмемо нещодавні тези Олександра Ходаковського – колись українця, а потім багаторічного польового командира військ Росії. Про це пише Ігор Луценко.

Зрадник України усвідомив безвихідь війни Росії

По-перше, він пише, що величезна, озброєна до зубів і багата Росія ніяк не може здобути перевагу в бою над нами.

"Ні наявність гіперзвуку, ні здатність самим виробляти всю номенклатуру класичної військової техніки, ні відсутність залежності від постачання ПММ, ні фінансова незалежність, ні переважаючий мобілізаційний ресурс (! – знак оклику від мене) критично не впливають сьогодні на стан справ на фронті", – заявив Ходаковський.

По-друге, зрадник висловлює сумнів, що у війні на виснаження Україна виснажиться першою. Натякає, що може так статися, що першою якраз надірветься Московщина, через неназвані "внутрішні процеси".

По-третє, Ходаковський каже, що виграє той, хто вибудує швидший темп адаптації технологій до потреб сучасної війни. Знову-таки, з натяком, що в Росії цей темп недостатній.

І наостанок, закликає знищити супутники "Старлінка".

Для України головне дочекатися, щоб першою впала Росія

Радо погоджуюся з оцінками цього зрадника. Сили Росії вичерпуються. Переваги, колись беззаперечні, нині тануть у новій технологічній реальності. Не так уже зараз і важливо, скільки у Москви бронетехніки чи живої сили. Дрони побачать і знищать усе це, FPV та "бомберів" у нас вистачить.

Оператори сидять не тільки по посадках, але і по підвалах будівель у тилових містах, і звідти дистанційно бомблять ворога. "Старлінк" працює!

Мобілізують ще мільйон – знищимо і мільйон.

Нам головне – протриматися, впертися ногами в землю, дочекатися, поки хвиля болю, безсилля і зневіри розповсюдиться по жилах великої імперії.