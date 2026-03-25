Тема мобілізації залишається однією з найбільш емоційно і негативно заряджених в українському суспільстві. Кремль зробив висновки після 2022 року та адаптувався до ситуації, часто діючи обережно й обмежуючи використання вже занадто фейкових історій. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Мобілізація під ударом дезінформації

Будь-які реальні конфліктні ситуації між військовослужбовцями ТЦК та цивільними штучно роздмухуються та масштабуються ворожими акаунтами у медіа і соцмережах, саме вони складають ядро сприйняття теми в суспільстві. Особливо це стосується створення маніпулятивного короткого відеоконтенту, часто за допомогою ШІ (наприклад, рілси, кількасекундні відео, YoutubeShorts), де спікерами виступають "військові" нібито з передової, які або критикують військово-політичне керівництво держави або ж розповідають "окопну правду", яку ніби приховують від звичайних людей.

Такі матеріали часто зав'язані на темах корупції в тилу, через що армія нібито залишається без критично важливих матеріалів і боєприпасів, а також наративів про нібито прориви оборони росіянами, тверджень, що "ворог не у Москві, а в Києві", чи меседжів про "безсенсовність подальшої боротьби та опору".

Коментарі під відео – окремий вид мистецтва пропаганди із залученням ботоферм та тролів. Загальна мета Москви – створити ілюзію сталого опору мобілізації в Україні, сформувати образ процесу як позбавленого справедливості, повністю насильницького та корумпованого. Паралельно сприяти дегуманізації працівників ТЦК і нормалізації ідеї озброєного спротиву, формування у людей емпатії, якщо не героїзації щодо тих, хто ухиляється від служби у Силах оборони України.

У мережі почасти з'являються повідомлення про "смерті від рук" системи оповіщення ТЦК, які насправді виявилися фейками, створеними для дестабілізації й недовіри до державних інститутів.

Крім того, в межах дослідження інформаційного середовища фіксувалися майданчики в соціальних мережах, координовані російськими спецслужбами, які під виглядом роботи пропонували українцям влаштовувати диверсії та теракти за фінансову винагороду, зокрема проти ТЦК. Мовиться про підпали автомобілів та закладання вибухових речовин поблизу територіальних центрів комплектування.

Важливо зазначити, що згідно з опитуваннями КМІС, лише 8% громадян вважають мобілізацію серйозним викликом для країни. Це може свідчити про її штучне роздмухування ворогом. При цьому будь-які спроби позитивного висвітлення роботи ТЦК стикаються з організованими атаками бот-мереж.

Критику підсилюють так звані "незалежні блогери", транслюючи ворожі наративи часто у занадто емоційному ключі, бездоказово нагнітаючи ситуацію або поширюючи відверту брехню у соціальних мережах.

Тема роботи центрів комплектування при цьому нерідко стає інструментом політичного піару – як для окремих представників влади, так і для опозиції – замість предметного обговорення реальних проблем чи пошуку рішень

Також одним із напрямів, де ворог шкодить обороноздатності держави й серйозно послаблює армію, є базова військова підготовка, яка все ще огорнута міфами та фейками.

"Два тижні й на м'ясо": як ворог демонізує базову військову підготовку

Базова загальновійськова підготовка – ключовий етап підготовки фахового бійця для Сил оборони України. І одночасно – один із найбільш міфологізованих процесів. Завдяки моніторингу інформаційного простору, ми бачимо, що ворог витрачає багато ресурсів на його демонізацію. Цьому сприяє і реактивність обговорення БЗВП у суспільстві, як реакції на певні новини та окремі інфоприводи, без створення сталого позитивного чи негативного тренду.

На цьому фоні ворожі ІПСО намагаються розхитати тему, подаючи підготовку бійців до умов бойових дій, як "марну трату часу і грошей", бо ж мобілізовані все одно у більшості своїй втечуть та підуть у СЗЧ, ще не доїхавши до полігону. Хоча саме там дають реальний шанс вижити на перших бойових виходах і здобути перші воєнні перемоги.

А якщо вже доїхав та почав цей курс, продовжують ворожі канали та акаунти, то "добра не чекай", бо там все одно ні до чого не готують, хіба до смерті. Навчання, мовляв, "формальне". Дехто з російських блогерів навіть робить це через професійний продакшн, використовуючи "посилання" на іноземні видання та нібито "голоси з передової" (часто створені за допомогою ШІ), транслюють панічні настрої на українське населення.

Подібний контент, крім того, що несе пряму загрозу обороноздатності держави, ще й дискредитує можливість отримати реальні бойові навички та підвищити виживання бійців на фронті. У російських інформаційних кампаніях часто простежується тенденція переносити власні проблеми та армійські реалії, де дійсно майже не навчають перед "м'ясними штурмами", на Збройні Сили України з метою інформаційно-психологічних операцій та пропаганди.

Тоді як реальність інша і більш позитивна – підрозділи починають вкладати більше сил і засобів у підготовку новобранців. І навіть активніше працювати з тими, хто пішов у СЗЧ, пропонуючи збереження посади та виплат у випадку добровільного повернення у стрій.

БЗВП: а як насправді?

Підготовка якісних кадрів для Сил оборони України триває безперервно, як і вдосконалення самого навчання. Нині діє вже шоста редакція програми БЗВП від Міноборони, яка триває 51 день:

42 дні навчання,

7 – вихідні,

2 – адміністративні процедури.

Програма зосереджена на тактичних навичках, протидії дронам, виживанні та організації побуту в бойових умовах – уміння, що безпосередньо рятують життя. Такий підхід формує контрнаратив до поширюваних ворогом тез про нібито "утилізацію" бійців і відправлення "непідготовлених" на фронт.