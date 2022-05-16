У Росії різко збільшилася кількість крадіжок у магазинах після масштабного вторгнення в Україну

Війна проти України сильно вдарила не лише по російській армії. Громадяни країни-агресора вирішили підтримати своїх "захисників" та також почали мародерити.

Щоб там не кричали росіяни про "імпортозаміщення" та те, що санкції їм не страшні, зустріч із жорсткою реальністю змушує їх повертатися до найдавніших культурних джерел – крадіжок. Тим паче, що економічна ситуація до цього підштовхує.

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Збільшення кількості крадіжок у магазинах

Росії вдається успішно нарощувати не лише втрати у війні проти України, а й кількість крадіжок у магазинах. В середньому впродовж місяця в магазинах здійснювали до 130 крадіжок – на 18% більше, аніж минулого року. Середній чек товарів, які росіяни крадуть у своїх магазинах, складає приблизно 1 500 рублів.

Щоб не перекладати крадене у пакети, злодії продуктових магазинів заодно крадуть й кошики. Що стосується відсоткового співвідношення товарів, то 19% з усіх крадіжок складають кондитерські вироби. Ковбаси трішки відстають – 16%. Як не дивно, алкоголь поки лише на 3 місці – 14%. Крадіжка сирів становить 13%, а какао та кава – 7%.

Менеджери магазинів російських починають скиглити про суттєвий ріст крадіжок та витрати на посилену охорону та нові камери відеоспостереження у той час, коли з грошима теж не надто радісна ситуація.

Також значно зросла кількість крадіжок з магазинів одягу, росіяни вперто не хочуть одягатися у вітчизняне лахміття та роблять ставку на крадіжки одягу західних брендів, адже придбати їх вже не в змозі.

Санкції проти Росії: останні новини

Росіяни почали активно "заміщати" імпортні бренди, які пішли з їхнього ринку. Тепер вони отримали новий спосіб самоотруєння пійлом "Комі-кола". Росіяни вкрали етикетку "Коли" та взагалі все, що можна, але навряд чи їм вдалося створити щось бодай віддалено схоже на оригінальний напій.

Один з найбільших виробників паперу у світі пішов з російського ринку.

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