Помилково спрацювала катапульта: у Росії загинули пілоти бомбардувальника Ту-22М3

На аеродромі під російським містом Калуга трапилася авіакатастрофа військового літака Ту-22М3. Внаслідок неї загинули троє пілотів.
Джерело:Интерфакс
Деталі катастрофи
Перед вильотом у літака позаштатно спрацювала система катапультування. Бомбардувальник приземлився в аварійному режимі.
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Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми несумісні з життям,
– розповіли у російському міноборони.
Відомо, що на борту бомбардувальника не було озброєння.
Жертви та постраждалі
- У літаку перебувало 4 членів екіпажу. Вижити вдалося лише одному.
- Зауважимо, серед загиблих є командир полку.
- Внаслідок інциденту жертв серед місцевого населення немає.
Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродром направили комісію Повітряно-космічних сил Росії.
Що відомо про Ту-22МТу-22М – це радянський надзвуковий бомбардувальник зі змінною геометрією крила. Його розробили в середині 1970-х років, він досі експлуатується. У ЗМІ називали його "одним з найбільш засекречених авіаційних проєктів СРСР часів "Холодної війни". Зауважимо, він оснащується ядерним озброєнням.
Джерело: Вікіпедія