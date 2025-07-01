Штурман бомбардувальника Су-34, який розбився в Росії, загинув, – ЗМІ

У Нижньогородській області Росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Штурман цього літака помер від отриманих травм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також У Росії розбився ще один Су-34: деталі від російського Міноборони

У Росії розбився Су-34

У ЗМІ повідомили, що обидва пілоти Су-34 встигли катапультуватися. Одного з них знайшли нібито без жодних травм.

Згодом за допомогою аварійного маячка знайшли й штурмана – йому пощастило значно менше. За даними росЗМІ, він помер від отриманих закритих травм. Штурман катапультувався, однак невдало приземлився на дерево.

Рятувальники передали його медикам, але ті не змогли допомогти чоловіку.

Раніше в мережі повідомили, що літак Су-34 впав у лісі неподалік селища Велетьма міського округу Кулебаки, що приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому Саваслейка. Саме там розміщено філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань.

Тим часом у міноборони Росії заявили, що винищувач розбився "під час виконання планового навчально-тренувального польоту".

Нагадаємо, 27 червня СБУ також провела спецоперацію на аеродромі Маринівка у Волгоградській області та знищила 2 фронтові бомбардувальники Су-34, ще 2 – отримали пошкодження. Це вдалося підтвердити завдяки супутниковим знімкам.