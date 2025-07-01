У Росії розбився ще один Су-27, – ЗМІ

У Нижегородській області Росії розбився ще один винищувач Су-27. За попередньою інформацією, екіпаж встиг катапультуватися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Пишуть, що літак зруйновано повністю.

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Що відомо про інцидент

Згідно з оприлюдненою інформацією, винищувач упав у лісі біля населеного пункту Велетьма, що входить до міського округу Кулебаки. Повідомляють, що на землі руйнувань та постраждалих немає. Пілоти залишили борт.

На місці інциденту перебувають пожежні підрозділи. За попередньою інформацією, яку оприлюднили росЗМІ, одного з льотчиків вже знайшли, іншого ще розшукують. Наразі з'ясовують причину інциденту.

До слова, у квітні в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, пілот загинув. Аварія спричинила перебої з електрикою у двох селищах, уламки літака розкидало по дорозі.

Незадовго до цього у Ленінградській області розбився військовий вертоліт Мі-28 під час планового навчально-тренувального польоту. У міноборони Росії підтвердили авіакатастрофу, повідомивши, що всі члени екіпажу загинули.