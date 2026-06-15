Під час планового польоту: в Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Російський літак Ту-22М3 розбився в Іркутській області Росії. Аварія сталась 15 червня під час планового навчально-тренувального польоту.

Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

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Місцеві пабліки повідомляють, що російський бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії поблизу міста Свірськ в Іркутській області.

За попередніми даними, екіпаж встиг катапультуватися та вижив. Очевидці розповідають, що бачили, який пілоти вистрибнули з літака з парашутами.

Після цього літак упав на березі річки Ангара. Спалахнула масштабна пожежа, а у небі з'явився густий чорний стовп диму.

За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати відмова двигуна.

Згодом інцидент прокоментували й в російському міноборони. Там підтвердили, що під час планового навчально-тренувального польоту сталася аварія бомбардувальника Ту-22М3 під час заходу на посадку.

У відомстві заявили, що екіпаж встиг катапультуватись, а загрози життю та здоров'ю льотчиків немає. Також там додали, що літак виконував політ без боєкомплекту.

На місці події працює комісія головного командування Повітряно-космічних сил Росії, яка встановлює всі обставини інциденту, йдеться у повідомленні.

В Росії розбився Ту-22М3: дивіться відео

Останні "невтішні" новини Росії

14 червня в Кримському та Слов'янському районах Краснодарського краю Росії оголосили режим надзвичайної ситуації – там прорвало дамбу на річці Кубань. Місцевих попереджають про можливу евакуацію. РосЗМІ пишуть, що вода продовжує затоплювати сільськогосподарські угіддя та наповнювати Афіпський канал. Станом на 14 червня стихія вже знищила врожай на площі понад 4300 гектарів, більшу частину з яких становлять посіви пшениці.

Нещодавно у Бєлгороді гриміла низка вибухів. Місцеві пабліки припустили, що це може бути пов'язано із нештатним скиданням російських КАБів із літаків.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу пояснив, що подібне трапляється не вперше та свідчить про системні технічні проблеми російської авіації.