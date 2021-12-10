У Росії розбився вертоліт: пілот загинув

У Республіці Хакасія, що на півдні Росії, 10 грудня впав вертоліт Robinson R-66. Перед авіакатастрофою він встиг надіслати сигнал лиха.

На борту перебув лише пілот. Його тіло знайшли на місце катастрофи.

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Як розповіли російські рятувальники, сигнал лиха до екстрених служб надійшов із Таштипського району, поруч з озером Каракуль. Працівники Сибірського авіаційного пошуково-рятувального центру направили за вказаними координатами з Горно-Алтайська пошуковий вертоліт Мі-8 з рятувальниками на борту.

Вертоліт, що впав, вони побачили з повітря і здійснили посадку. У кабіні Robinson R-66 було тіло загиблого пілота. Більше на борту нікого не було. За попередніми даними, вертоліт летів із Новокузнецька за туристами. За фактом авіапригоди Західно-Сибірська транспортна прокуратура організувала перевірку.

Місце авіакатастрофи у Росії / Фото з телеграм-каналу SHOT

Російські силовики почали розслідування справи за статтею про порушення правил безпеки руху повітряного транспорту. Слідча група готується до виїзду на місце події, повідомила офіційний представник управління Наталія Чернакова.

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