У Росії розбився військовий літак: момент падіння потрапив на відео
Джерело:Интерфакс
У Росії під час випробувального польоту впав літак Іл-112В. За попередніми даними, троє членів екіпажу, які були на борту, загинули.
Трагедія трапилася у Підмосков'ї. За версією слідства, причиною аварії могло стати загоряння правого двигуна.
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Це був не перший тренувальний політ
Літак упав при заході на посадку, не долетівши до аеродрому 1,5 кілометра. Через це спочатку в слідства з'явилася версія про помилку членів екіпажу. Однак зараз більше схиляються до технічних неполадок.
Випробувальні польоти російського літака Іл-112В розпочалися ще в березні 2021 року. За два роки до того першу версію літака відправили на допрацювання.
На кадрах відео, яке зняв місцевий мешканець, видно, як загоряється двигун літака, внаслідок чого Іл-112В упав.
Падіння російського літака Іл-112В: відео 18+
Одним із членів екіпажу був пілот, який проводив перший тренувальний політ Іл-112В.
Перед початком польоту, літак оглянули спеціалісти. Жодних неполадок вони не виявили. Слідство триває.
Місце падіння російського літака: відео 18+
Це не перше падіння літака в Росії за останній час
- 31 липня 2021 року на Сахаліні під час тренувального польоту розбився літак Су-35.
- На борту літака був лише пілот, який встиг катапультувати.
- Попередня версія аварії – відмова двигуна.