У Росії розбився військовий літак: момент падіння потрапив на відео

У Росії під час випробувального польоту впав літак Іл-112В. За попередніми даними, троє членів екіпажу, які були на борту, загинули.

Трагедія трапилася у Підмосков'ї. За версією слідства, причиною аварії могло стати загоряння правого двигуна.

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Це був не перший тренувальний політ

Літак упав при заході на посадку, не долетівши до аеродрому 1,5 кілометра. Через це спочатку в слідства з'явилася версія про помилку членів екіпажу. Однак зараз більше схиляються до технічних неполадок.

Випробувальні польоти російського літака Іл-112В розпочалися ще в березні 2021 року. За два роки до того першу версію літака відправили на допрацювання.

На кадрах відео, яке зняв місцевий мешканець, видно, як загоряється двигун літака, внаслідок чого Іл-112В упав.

Падіння російського літака Іл-112В: відео 18+

Одним із членів екіпажу був пілот, який проводив перший тренувальний політ Іл-112В.

Перед початком польоту, літак оглянули спеціалісти. Жодних неполадок вони не виявили. Слідство триває.

Місце падіння російського літака: відео 18+

Це не перше падіння літака в Росії за останній час