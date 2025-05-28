Росія розробила інструкції з катувань українських військовополонених, – представник "Азову"

Ні для кого не секрет, що Росія системно катує українських військовополонених. Однак тепер російські військові почали поширювати спеціальні інструкції з детальним описом "ефективних" методів тортур.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву представника відділення міжнародного співробітництва 1 корпусу НГУ "Азов" ⁠⁠Нестора Барчука під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

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Що відомо про російські інструкції з катувань

Барчук розповів, що Росія не просто регулярно застосовує тортури до українських військовополонених, а й розповсюджує спеціальні інструкції, де детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються "більш ефективними".

Тортури та катування є цілеспрямованою державною політикою Росії. Ми знаємо, що існують цілі інструкції, які поширюються між місцями утримання українських військовополонених. В цих інструкціях чітко визначено, які тортури "більш ефективні", і які треба застосовувати до українських військовополонених,

– повідомив він.

Також Барчук нагадав, що за даними моніторингової місії ООН, понад 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.

До слова, за даними Associated Press, в російському полоні від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 206 українців. Зазначається, що 50 з них стали жертвами удару Росії по колонії в Оленівці.