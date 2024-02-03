У Росії розстріляли пілота Ту-95: він безпосередньо причетний до атак по Україні
Джерело:ГУР МО
В Росії розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора – Стегачова Олега Сергійовича. Він безпосередньо причетний до атак по українських містах.
Наразі невідомо точно, чи вижив окупант. У ГУР зауважили, що цей Стегачов є в базі українського "Миротворця" та вважається військовим злочинцем.
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Як розстріляли пілота
За даними розвідки, подія сталася у місті Енгельс – Саратовська область Росії.
"У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Стегачова Олега Сергійовича", – ідеться в повідомленні.
У ГУР опублікували фото російського окупанта, та, імовірно фото з місця подій.
В російському Енгельсі підстрелили пілота / Фото ГУР МО
Що повідомляють про окупанта-пілота
Російський пілот народився 23 червня 1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (військова частина 06987). У ГУР наголошують, що він безпосередньо причетний до ракетних ударів, які здійснювала Росія по цивільних об’єктах в Україні та вбивств українців.
Внаслідок атаки Олег Стегачов зазнав вогнепальних поранень.
Російський пілот причетний до атак по Україні / Фото ГУР
ГУР знає імена усіх воєнних злочинців
"Вижив чи ні – уточнюємо", – додають у розвідці.
В ГУР пообіцяли, що усіх воєнних злочинців, які заподіяли горя Україні, буде покарано.
"Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути та звички", – наголосили силовики.
Російські пілоти й так в постійному страху
- В Росії й так істерика серед пілотів, адже щоразу виліт – це лотерея. Українські військові ефективно приземлюють ворожі літаки – лише за один день наприкінці грудня Росія втратила три Су-34.
- А 14 січня українські військові знищили два російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем.
- Тож, оскільки сховатись російські пілоти у повітрі не можуть, часто вони відмовляються виконувати завдання.
- І, як бачимо, навіть це не завжди допомагає загарбникам зберегти своє життя. Усі їхні воєнні злочини відомі українським спецслужбам. Розплата буде!