У росії сарана атакувала місто, з якого літаки бомбили Маріуполь

Після повномасштабного вторгнення в Україну в росії трапилась чергова "неприємність". Місто, з якого окупанти здійснювали обстріли Маріуполя, атакувала сарана.

Комахи змінили ареал свого проживання. Тепер хмари сарани літають над посівами у Краснодарському краї.

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З міста, яке атакувала сарана, бомбили Маріуполь

Жителі Приморсько-Ахтарську почали скаржитися у соцмережах на навалу сарани. Згодом про цю "неприємність" почали писати й в низці російських ЗМІ.

"Неба у Приморсько-Ахтарському районі Краснодарського краю більше немає. Тепер замість нього – полчища сарани", – бідкаються росіяни.

Дивіться відео навали сарани у росії:

У місцевій адміністрації розводять руками – мовляв, повністю знищити шкідників неможливо, адже вони живуть поруч із водоохоронною зоною, де не можна провести обробку.

За словами російських посадовців, через пересихання рік площа ділянок, де сарана почувається комфортно, збільшується. Тому комахи почали відкладати личинки там, де раніше це було неможливо.



Сарана атакує посіви у Красноярському краї / Фото росЗМІ

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував навалу сарани у росії.

Українська бойова сарана атакувала Приморсько-Ахтарськ. Місто, з аеродрому якого щодня злітають літаки, що бомблять Донецьку область,

– зауважив Андрющенко.

Він додав, що саме з цього міста вилітали літаки, які скинули бомби на драматичний театр та пологовий будинок у Маріуполі.

"Так от, прямо зараз це кляте місто – під атакою бойової української сарани. Просто навала, з якою нічого не можуть вдіяти", – зауважив радник мера.

Андрющенко підсумував, що сама природа мститься за Маріуполь.

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