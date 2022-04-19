Росія має ще багато ракет: Арестович попередив, що удари по Україні будуть до кінця війни
Росія завдаватиме ракетних ударів по Україні до останнього дня війни. Повністю безпечних місць у державі наразі немає.
Тому, наголосив радник глави ОП Олексій Арестович в ефірі телемарафону, у нас не повинно бути жодних ілюзій, повідомляє 24 канал.
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Чиновник закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу. Коли лунають сирени, слід йти в укриття або хоча б дотримуватись правила двох стін вдома.
Ракети в Росії ще є
Арестович зазначив, що в агресора лишилось ще багато ракет. При цьому росіяни переважно б'ють ракетами повітряного базування, які Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму.
У цьому полягає гірка іронія. І таких ракет у них – ще сотні,
– додав радник.
Він зауважив, що частину ракет Росія, ймовірно, залишить на "страшну" війну з НАТО. Однак Арестович прогнозує, що ще місяць удари по наших містах триватимуть.
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