"Поштовх має бути в НАТО": російських школярів змусили зигувати
У російському місті Казань школярів примусили зигувати та співати патріотичні пісні. Це все відбувалося під час святкування 23 лютого.
Видання DOXA оприлюднило відео, на якому видно, як в одній з російських шкіл учні зигують. Вони робили це під пісню "Я – русский".
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Як російських школярів змусили зигувати
На опублікованих кадрах можна побачити, що вчителька у школі змусила дітей піднімати праву руку під пісню співака Шаман "Я – русский". Цей жест нагадував нацистське вітання.
Сенс у тому, що він (співак) – громадянин Росії, якими ви всі є, я сподіваюся,
– заявила вчителька.
Після цього учнів змусили підняти догори стиснуту в кулак праву руку.
"Поштовх має бути в небо, в НАТО", – сказала вчителька школярам.
Коли деякі з дітей відмовились зигувати, то жінка почала ображати їх.
Ну що ви всі взагалі, не росіяни, чи що? Ну я розумію, що хтось не росіянин, але громадяни чи ні? Ні? Терміново емігрувати,
– накинулась на дітей вчителька.
Російських школярів змусили зигувати: дивіться відео
Російські школярі передали привіт херсонському єноту
Раніше у Кемерово школярі передали привіт херсонському єноту, якого вкрали окупанти. Діти позували на фоні ялинки з подарунками та зброєю в руках.
До того ж дітей загримували під єнота та одягнули у військову форму.