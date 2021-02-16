У Росії школярів вчили розганяти вуличні протести зі щитами та кийками: відео

В одній зі шкіл Нижньовартовска учні під наглядом поліцейських перевтілилися в силовиків та протестувальників. Під час гри одна група школярів закидувала інших спортивними м'ячами.

Натомість інші діти у шоломах та з кийками захищалися від мітингувальників. Вони також закривалися від натовпу щитами.

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Так звана гра в протести відбулась 15 лютого у спортзалі школи №42. На відео помітно, як натовп учнів кидав волейбольними і баскетбольними м'ячами в тих осіб, які зображали ОМОНівців. Водночас представники поліції контролювали цей процес, а також підказували дітям, як потрібно діяти.

Крім цього, один з дорослих зобразив напад на силовиків під час заворушень. Він активно рухався у бік мітингувальників і розмахував руками.

В цей момент з-за щитів вибігли ті, хто виконували роль правоохоронців, взяли його за руки й ноги і віднесли.

Як такі дії прокоментували в поліції і департаменті освіти

У пресслужбі міського управління МВС пояснили, що ці сцени були елементом відкритого уроку для школярів, інформує URA.RU. Мовляв, у такий спосіб дітям показали різні аспекти роботи співробітників правоохоронних органів.

Була представлена ​​експозиція поліцейських кашкетів з різних країн світу, пройшли показові виступи під час роботи на масових заходах,

– наголосили в поліції.

І підкреслили, що це був виключно профорієнтаційний захід, без жодного політичного підтексту.

Водночас в місцевому департаменті освіти поскаржилися, що опублікований ролик порушує контекст події. "Просто контекстно вирвали і щось незрозуміле зліпили", – прокоментували в коментарі "Коммерсантъ".

Як повідомляє РБК-Россия, міська адміністрація проводить перевірку щодо цього інциденту. Зокрема, має бути встановлено, чи відповідав такий відкритий урок закону про освіту. "Якщо ми виявимо порушення, будуть вжиті заходи стосовно посадових осіб", – наголосили в адміністрації Нижньовартовська.