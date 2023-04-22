Міг спрацювати проти Кремля: чому в Росії скасували "безсмертний полк"

У Росії масово відмовляються від "парадів побєди" та скасували навіть проведення акції "безсмертний полк". Носіння світлин загиблих у Другій світовій війні родичів може викликати у росіян багато незручних питань для влади.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, російська влада просто побоялась можливого обурення народу.

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Неочікувані наслідки парадів

Британська розвідка 22 квітня у своєму аналітичному звіті повідомила, що Росія скасувала акцію "безсмертний полк", тому що боїться показати справжні масштаби втрат на війні в Україні.

"Безсмертний полк" – це щорічна пропагандистська акція, яку проводять по всіх містах Росії на знак вшанування начебто загиблих родичів у Другій світовій війні.

Це показове дійство. Але якщо зараз нести на палці світлини загиблих у Другій світовій війні, то навіть не в дуже притомного росіянина виникне запитання "а де світлини загиблих у цій війні?" Резонанс може бути в інший бік,

– зауважив Олексій Гетьман.

В такому випадку дія, якою влада намагалася згуртувати російський народ, спрацювала б навпаки на розкол суспільства проти військово-політичного керівництва Росії.

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Втрати окупантів дуже відчутні

Якщо причини скасування "безсмертного полку" можуть бути різними, то втрати росіян на війні проти України є однозначно колосальними.

Ми знищуємо велику кількість росіян. І треба розуміти, що на кожного загиблого є один – два поранених. Можна вважати, що тих росіян, що не можуть брати участі у бойових діях, є близько півмільйона. Це дуже велика цифра для будь-якої армії,

– наголосив майор запасу ЗСУ.

У Росії, втім, є резерви. На час розрекламованої наступальної операції, яка в результаті провалились, у російської армії було приблизно 350 тисяч резервістів. Крім того, вони планують залучити ще 400 тисяч призовників, хоч цього малоймовірно можна буде досягнути.

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