Росія скасувала військово-морський парад у Санкт-Петербурзі: ЦПД назвав можливі причини

У Росії цьогоріч без пояснення причин скасували військово-морський парад у Санкт-Петербурзі. Він мав відбутися 27 липня до дня військово-морського флоту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також Кремль "образився" через скасування концерту улюбленого диригента та друга Путіна в Італії

Чому в Росії скасували парад?

Цього року в Санкт-Петербурзі не буде ні проходу кораблів Невою, ні салюту з Петропавловської фортеці.

За словами Центру протидії дезінформації, Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу.

Війна впливає на всі сфери життя в Росії, навіть на такі символічні та гучні події, як парад флоту. Сьогодні російські кораблі не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території,

– йдеться в повідомленні.

Причиною відмови від проведення заходу могло стати побоювання військового командування, що тепер втрати флоту у війні стануть очевидними.

Парад, що мав би демонструвати "силу" Росії, ризикує справити геть інше враження. На цьому тлі дуже промовистими є новини про рішення списати і відправити на брухт єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнецов",

– підсумували в ЦПД.

Нагадаємо, у 2024 році жоден із кораблів, які, за заявами українських військових, були пошкоджені або знищені за останній рік, не взяв участь у святкуванні до дня військово-морського флоту.