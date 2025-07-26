Росія скасувала військово-морський парад у Санкт-Петербурзі: ЦПД назвав можливі причини
- Росія без пояснення причин скасувала військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня.
- За словами ЦПД, причиною скасування може бути побоювання, що втрати флоту стануть очевидними, оскільки війна впливає на всі сфери життя в Росії.
У Росії цьогоріч без пояснення причин скасували військово-морський парад у Санкт-Петербурзі. Він мав відбутися 27 липня до дня військово-морського флоту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Чому в Росії скасували парад?
Цього року в Санкт-Петербурзі не буде ні проходу кораблів Невою, ні салюту з Петропавловської фортеці.
За словами Центру протидії дезінформації, Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу.
Війна впливає на всі сфери життя в Росії, навіть на такі символічні та гучні події, як парад флоту. Сьогодні російські кораблі не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території,
– йдеться в повідомленні.
Причиною відмови від проведення заходу могло стати побоювання військового командування, що тепер втрати флоту у війні стануть очевидними.
Парад, що мав би демонструвати "силу" Росії, ризикує справити геть інше враження. На цьому тлі дуже промовистими є новини про рішення списати і відправити на брухт єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнецов",
– підсумували в ЦПД.
Нагадаємо, у 2024 році жоден із кораблів, які, за заявами українських військових, були пошкоджені або знищені за останній рік, не взяв участь у святкуванні до дня військово-морського флоту.