У Росії на смітнику знайшли покинутий танк: епічні фото

У Волгограді знайшли сучасний російський танк Т-90 на території покинутого аеропорту. У місцевому штабі намагалися перекинути відповідальність за це на чеченців, які пішли робити намаз.

Незвичну знахідку виявили місцеві жителі і розповіли ЗМІ. Журналісти одразу ж поїхали на місце і почали шукати "власника" загубленої техніки.

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"Танк залишили чеченці"

Техніку виявили на пустирі, довкола були розкидані відходи армійської життєдіяльності. Танк стояв просто в кущах посеред куп сміття, його ніхто не охороняв.



Танк у кущах на пустирі / Фото v1.ru

У відкритих ящиках лежали інструменти і дрібні запчастини, на місці буксирувальні троси і брезентові чохли. За словами місцевих, машина провела в заростях і без нагляду не один день.

Танк буквально "вріс" в місцевість, це видно по слідах. Він весь в пилюці. Це досить дивне видовище: йдеш по степу, і раптом – танк,

– розповіли журналістам.

Неофіційно в штабі округу ЗМІ розповіли, що танк охороняли солдати-строковики з Чечні. Їх не було на місці, бо вони начебто всі пішли робити намаз. Втім, журналісти, які побували на місці знахідки, називають цю версію "досить дивною". Адже, щоб дістатися до танку, необхідно декілька годин.



Сміття довкола танку / Фото v1.ru

Скільки насправді бойова машина перебувала без нагляду – незрозуміло.

Танк вже забирають

Після розголосу у ЗМІ, на місце прибули військові, які почали вирішувати питання з транспортуванням. У пресслужбі Південного військового округу журналістам пояснили, що покинутий танк брав участь в тренуваннях з нагоди проведення форуму "Армія-2021".

Військові тренували танковий вальс. Решта бойових машин вивезли звідти, цей танк також заберуть,

– лаконічно прокоментували ситуацію у штабі.

"Армія-2021" – це виставковий захід армії Росії. У ньому окупанти демонструють своє озброєння і вміння. Вочевидь, поводитися із військовою технікою та належно за нею доглядати, російські військові не навчилися.