Кримська платформа по-російськи: хто і як збирається "інтегрувати" окуповані території України

У самий розпал другого Парламентського саміту Кримської платформи 24 жовтня в Росії влаштували черговий цирк: скликали перше засідання нашвидкуруч створеної "Ради з питань інтеграції возз'єднаних суб’єктів Росії у правову та соціально-економічну системи Росії". Хто про що заявляв і чи є потенціал для притягнення до відповідальності – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Невипадковий збіг

Вочевидь новий орган при Раді федерації з’явився як російський аналог ініційованої Україною Кримської платформи. Її Парламентський саміт цього року проходить у Чехії за участі делегації з понад 50 держав та міжнародних організацій.

Читайте також Знати смаки побратимів та говорити про все на світі: яке основне завдання капелана на фронті

Щоби вкотре продемонструвати, що у Росії все йде "за планом" за тиждень до саміту 19 жовтня там створили нову "Раду з питань інтеграції возз'єднаних суб’єктів Росії у правову та соціально-економічну системи Росії". Перше засідання "випадково" скликали в день, коли вагома частина світу обговорювала деокупацію та реінтеграцію Криму й нових окупованих територій у складі України.

Росія планує завершити анексію загарбаних регіонів до 2030 року. Своєю чергою, Україна налаштована звільнити Крим уже в найближчій перспективі. Отже, слід очікувати, що нова "Рада" саморозпуститься, так і не виконавши поставлених завдань.

Хто є в "Раді" і навіщо?

До складу нового органу увійшли 22 особи. Очолив "Раду" Андрєй Яцкін – перший заступник Валєнтіни Матвієнко. Сама ж голова Ради Федерації заявила, що взяла новий орган "під своє шефство", чим лише розширила список власних протиправних діянь.

Серед членів "Ради" також давно підсанкційні у низці держав світу:

Андрєй Клішас,

Андрєй Шевченко,

Ольга Бас.

Однак є і ті, хто лише викликав "інтерес", а тепер цілком правомірно може попрощатися з закордонними поїздками та грошима на рахунках в іноземних банках. Це:

Єкатєріна Єгорова,

Алєксєй Вовченко,

Алєксандр Іщенко.

Також є і ті члени, які "недотягували", але нині можуть бути включені до санкційного списку в США – Костянтін Басюк та Дмітрій Ворона.

Зауважте Що забезпечить перелом у війні?

Згідно з Положенням про "Раду", підписаним самою Валєнтіною Матвієнко, до її завдань входить:

участь в незаконній розробці нормативних актів щодо "інтеграції" окупованих територій України до складу Росії; взаємодія з органами влади Росії задля пришвидшення анексії загарбаних регіонів; контроль за "інтеграцією" окупованих територій України до Росії.

Фактично, "Рада" є організацією, яка здійснює злочинну з погляду міжнародного права діяльність, спрямовану на насильницьке долучення частини України до Росії з усіма супутніми наслідками. Мовиться про вчинення широкомасштабних та систематичних порушень прав людини: нав’язування російського громадянства, викорінення української ідентичності, переслідування нелояльного населення, депортацію та примусове переміщення, зокрема, дітей, позбавлення права власності тощо.

Одіозні заяви на першому засіданні

Протягом кількох годин члени "Ради", а також інші запрошені гості ділилися міркуваннями щодо завершення анексії окупованих територій України. Саме засідання варто трактувати як публічну злочинну змову, черговий прояв агресії та свідчення спеціального умислу щодо винищення частини української нації.

Так, Матвієнко заявила: "Невипадково ми використовуємо поняття "возз’єднані регіони", адже ці землі для нас не нові – вони століттями були і залишаються частиною російської держави, російської цивілізації, частиною нашого народу. І культурно, і ментально, і духовно, історично – це абсолютно наші люди. Ніяких бар’єрів та різниці між нами не було, нема і бути не може".

Така заява є яскравим запереченням існування незалежної України та української нації. Саме ж заперечення – один з маркерів геноцидного умислу.

Відзначився на засіданні й "голова державної ради Республіки Крим" Владімір Константинов. Він розкрив так звані "справжні цілі СВО", підкресливши, що "демонстрація вміння успішно інтегрувати у свій склад нові регіони – наближає досягнення цілей спецоперації та перемогу у протистоянні з Заходом".

Цікаво Як Авдіївка перетворюється на цвинтар для окупантів

Так званий глава квазіреспубліки у Донеччині заохотив російський бізнес вкладати ресурси в окупований Донбас, запропонувавши рекордно низьку нульову ставку оподаткування. Він також назвав першочерговим завданням вирішення "специфічних питань у сфері майнових та земельних відносин". Такими питаннями насправді є легалізація та активізація примусового позбавлення права власності в окупованій Донецькій області, використання права власності як інструменту боротьби з нелояльним населенням та примусу до отримання російських документів.

Загалом атмосфера на засіданні була напружена. Його учасники, серед яких були члени окупаційної влади – Костянтин Чуйченко, Артьом Жога, Дєніс Мірошниченко, Татьяна Томіліна, Віктор Ємельяненко – добре усвідомлювали наслідки такого збіговиська.

Якою буде відповідальність?

Значна частина учасників засідання "Ради" вже давно перебуває у фокусі уваги не лише компетентних органів України, але й Міжнародного кримінального суду. Ці особи (Матвієнко, Пушилін, Константинов) підозрюються у вчиненні цілої сукупності міжнародних злочинів і можуть бути притягнуті до відповідальності у будь-який принагідний момент протягом усього їхнього життя.

Створення "Ради з анексії" та забезпечення її діяльності є вагомим доказом для доведення винуватості її членів та "шефів". Більшість з учасників є також фігурантами українського й іноземних санкційних списків та фактично ув’язнені в Росії без жодної політичної суб’єктності, як і Рада Федерації в цілому.

Подібні засідання є черговою демонстрацією останніх потуг російських високопосадовців вразити внутрішнього споживача – середньостатистичного громадянина Росії, який щиро вірить, що окуповані території України тепер назавжди Росія, і готовий потерпіти низький рівень життя задля фінансування "інтеграції" з бюджету.

Рекомендуємо Х-59 – нова небезпека? Чому збивати ці ракети проблематично

Щоправда, скептичність таких ініціатив зростає і всередині самої держави-агресорки, де, здається, усвідомлюють, що скоро доведеться не лише саморозпускати "Раду", але й вносити зміни до конституції, виписуючи зі складу Росії анексовані території суверенної і незалежної України.