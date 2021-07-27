У Росії суд оголосив вирок шаману, який збирався вигнати Путіна з Москви

Якутський міський суд оголосив вирок шаману Олександру Габишеву, який ще у 2019 році "відправлявся у похід" на Москву, щоб вигнати Путіна. Його відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні.

За словами сестри шамана, ні він, ні його прихильники не очікували такого вироку. Адвокати подаватимуть апеляцію.

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Термін примусового лікування не встановлений

У постанові суду ідеться про те, що шаман перебуватиме під наглядом лікарів. Однак скільки часу – не вказано. Адвокат Габишева переконаний, що в психіатрії його підзахисний проведе від 2,5 до 3 років.

Також правозахисники побоюються, що шамана не лікуватимуть в Якутську, а перевезуть в інше місто.

Родичі Олександра були впевненими, що його звільнять з-під варти. Сестра планувала одразу ж відвезти його до приватних лікарів, щоб відновити здоров'я, яке останнім часом значно погіршилося.

На звільнення розраховував і сам Олександр, бо на завтра призначена медкомісія в психдиспансері для оцінки його стану. Він, судячи з усього, дійсно не був готовий до такого рішення суду,

– розповів один з адвокатів.

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