У Росії суд взяв під варту відомого блогера Юрія Хованського

У Санкт-Петербурзі суд відправив на 2 місяці під варту відомого російського відеоблогера Юрія Хованського. Його звинувачують у публічному виправданні тероризму.

Саме на затриманні на 2 місяці наполягали прокурори. Обвинувачення Хованському висунули вранці 10 червня.

До теми Російського блогера-мільйонника Хованського звинуватили у виправданні тероризму: деталі

Блогеру загрожує штраф або позбавлення волі

За це блогеру загрожує штраф – до мільйона рублів або ще жорсткіше покарання – позбавлення волі до 7 років. Справу проти Хованського відкрили через виконання ним пісні.

Під час одного зі стрімів він виконав пісню, присвячену захопленню заручників під час мюзиклу "Норд-Ост". Там були слова "скільки вбили російських дітей… на славу Чечні".

До рук правоохоронців Хованський потрапив вже 8 червня. У помешканні блогера провели обшуки, вилучили комп'ютери та пістолет. Свою провину блогер вже визнав.

Що відомо про захоплення заручників "Норд-Осту"?

25 – 26 жовтня 2002 року чеченські бойовики захопили 900 людей під час мюзиклу "Норд-Ост". Російська влада відмовилась вести переговори з терористами. Всі бойовики загинули, невідомою речовиною отруїлись щонайменше 130 людей. 25 – 26 жовтня 2002 року чеченські бойовики захопили 900 людей під час мюзиклу "Норд-Ост". Російська влада відмовилась вести переговори з терористами. Всі бойовики загинули, невідомою речовиною отруїлись щонайменше 130 людей.

У Хованського більше ніж 4,4 мільйона підписників в ютубі. Він – автор кількох шоу на ресурсі.