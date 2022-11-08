У російському театрі глядачів взяли в заручники: пропагандисти хотіли показати "муки" Донбасу

У Росії процвітає пропаганда, яку ретранслюють не тільки по телебаченню, але й в театрі. Так відвідувачі театру в Калугі стали заручниками.

Російські "театрали" вирішили зобразити нібито "муки" жителів Донбасу протягом 8 років. Для цього актори переодяглися у форму ЗСУ.

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Російські актори переодяглися у форму ЗСУ

Вистава розпочалася з роботи спецназу. Швидше за все, глядачі не очікували, що стануть "заручниками" та візьмуть участь у цинічному та брехливому дійстві.

На відео, яке опублікували російські ЗМІ, чути крики "боляче" та "відпусти". Під час цього абсурду актори стріляють з охолодженої зброї, а одного із "захоплених" глядачів "розстрілюють" за сценою.

Цинічне дійство в російському театрі: відео (Увага, відео містить вразливі сцени 18+)

Все ж частка правди, на жаль, у постанові є. Актори допомогли глядачам відчути звірства, які в Україні вчиняють російські військові. Щонайменше доказом цього є звірства російських військових на Київщині, а також Харківщині.

Крім того, унаслідок масових бомбардувань знищено чимало українських міст: Маріуполь, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк. Люди опинилися без тепла, води, світла та інших засобів для існування саме через росіян.

З таким неадекватним шоу росіяни планують гастролювати до 12 міст Росії.

Теракт у московському театрі

У 2002 році у Москві сталася моторошна трагедія: група чеченців приблизно з 40 осіб увірвалася до театру на Дубровці в Москві. У цей час там виставу "Норд-Ост" дивилися близько 800 глядачів, які в один момент стали заручниками.

Чеченці обіцяли відпустити людей, якщо Владімір Путін накаже російським військам вийти з Чечні. Путін після переговорів віддав наказ штурмувати театр.

Російські силовики увірвалися в будівлю і відкрили стрілянину по чеченцях і глядачах. Водночас "приспані" газом люди померли, так і не отримавши жодної медичної допомоги.

Наказ Путіна призвів до смерті щонайменше 130 людей. Неофіційно нарахували понад 170 загиблих.

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