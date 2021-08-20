У Росії телеканал "Дождь" визнали іноземним агентом

Міністерство юстиції Росії внесло телеканал "Дождь" до списку іноземних агентів. У редакції мають намір оскаржувати це рішення.

До реєстру також потрапило видання "Важные истории", яке спеціалізується на розслідуваннях, його головний редактор і ще 7 журналістів.

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Головред "Дождя" Тихон Дзядко заявив, що причини внесення телеканалу до списку іноземних агентів йому невідомі. Він також зазначив, що журналісти будуть оскаржувати рішення Мін'юсту.

"Дождь" – не іноагент і працює за всіма нормами російського законодавства. Кожен охочий може знайти на нашому сайті документ з фінансовою звітністю і зрозуміти, що ніякого іноземного фінансування "Дождь" не отримує,

– сказав Тихон Дзядко.

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Навесні Мін'юст Росії вніс до реєстру іноагентів видання Meduza.

Після цього більшість спонсорів відмовилися працювати зі ЗМІ, а в редакції скоротили зарплати й оголосили збір донатів.

Через кілька тижнів до реєстру внесли видання VTimes, засноване у 2020 році. Незабаром проєкт закрився.

Телеканал "Дождь" заборонений в Україні через те, що визнав тимчасово окупований Крим російським.