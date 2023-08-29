Росії треба сформувати рефлекс "ведмедя Павлова", коли війна приходитиме в її міста, – Резніков

Справжня перемога України – це не просто звільнення території України в кордонах 1991 року, але й створення у росіян "безумовного рефлексу": за будь-яке посягання на Україну буде неминуче покарання.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті для "Інтерфакс-Україна".

"Минулоріч ми билися, щоб вижити як країна і нація. Зараз наша мета – перемогти. Перемога – не просто звільнити наші землі у кордонах 1991 року. ­­Як тільки російський ведмідь видирається із злиднів, він починає воювати. Уявіть Росію як собаку Павлова – тільки не собаку, а ведмедя. Ми маємо напрацювати в цього ведмедя безумовний рефлекс. Як тільки він рипається до своєї улюбленої війни – його б’ють током. Він влаштовує теракт – одразу отримує жорстке покарання. Він зазіхає економічно – одразу втрачає на порядок більше грошей. Він розвʼязує війну на чужій землі – війна приходить у його міста. Тільки так "ведмідь Павлова" припинить нам загрожувати", – заявив Олексій Резніков.

Міністр оборони зазначив, що майбутня роль України – бути щитом Європи на Сході, донором безпеки на континенті, зокрема у Чорноморському регіоні. І тому вже сьогодні потрібно реформувати армію та оборонну галузь з урахуванням цієї нової ролі України.

"Поки наші воїни тримають фронт і вибивають окупантів, ми ставимо на рейки процес створення української армії майбутнього. Яка повністю врахує досвід цієї війни і вбере у себе найкраще, чим володіє світ. Ми закладаємо справжні гарантії безпеки. Це пріоритет. У моєму розумінні, гарантія безпеки – це не папір. Це навчений український воїн, забезпечений і озброєний. Це техніка і боєприпаси в арсеналах, це здатність виробляти потрібну зброю у потрібній кількості", – наголосив Резніков.

За його словами, всі півтора року, поки триває повномасштабна війна, Міноборони продовжує працювати на перспективу.

"Це завдання, які необхідно вирішувати незалежно від того, є війна чи ні. Це та програма, для виконання якої мене було призначено у 2021 році. Цифровізація, реформа закупівель, впровадження найкращих стандартів – все це робить армію сучаснішою. Війна тільки загострила ці потреби. Я формулював цю програму так – вступ до НАТО де-факто", – зазначив міністр оборони.

Міністр оборони наголосив, що всі, хто прагне безпеки і правил, зацікавлені у перемозі України. Тому Україну відкрито підтримують понад 50 країн, а в ООН тотальна перевага за голосами.

"Треба навчитися битися за рахунок якісних переваг і міцних союзів. Створювати їх. Щоб проблему "ведмедя Павлова" не перекладати на наступні покоління", – резюмував Олексій Резніков.