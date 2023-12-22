По водійські права через військкомат: у Росії ухилянти не зможуть сісти за кермо

І хоч Владімір Путін не оголошував нову хвилю мобілізації, росіяни щоденно стикаються з проблемами. До прикладу, ухилянти не зможуть отримати водійські права.

Відтак, буцімто права росіян, у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну, не обмежуються. Але по факту у мешканців країни-агресорки стає все менше прав, якщо вони хочуть уникнути фронту.

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Ухилянтам у Росії не солодко

У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Росії повідомили, що до іспиту на права не допустять тих, хто ухилився від явки за повісткою до військкомату. Вони також не матимуть можливості отримати водійські права, передають пропагандистські ЗМІ.

Ми здивовані, що росіяни не видають повістки разом з водійським посвідченням. Адже так можна було б зразу відправляти окупантів водіями на фронту. Хоча, можливо, цю схему ворог уже використовує, просто ми про це не знаємо.

Насправді ми можемо іронізувати скільки завгодно разів. Але факт залишається фактом: у Росії продовжують видавати повістки. І роблять це не для того, щоб вести військовий облік, а для того, щоб гнати на вірну смерть самих росіян. І ті, хто намагається всіляко уникнути отримання повістки та візиту до військкомату, з кожним днем втрачатимуть все більше прав, які мали до 24 лютого 2022 року.

Росіяни отримуватимуть електронні повістки

Власне, президент Росії Владімір Путін доручив, щоб осінній призов до армії 2024 року проводився за спрощеним процесом. Він передбачає вручення електронних повісток громадянам країни-агресорки.

Кремль планує скористатися єдиним реєстром повісток. І зробити це прагнуть раніше, ніж заявляли. Ще у квітні 2023 року відповідні правки, а також розсилку електронних повісток і низку обмежень для призовників, яким вони надійшли, ухвалила російська держдума.

Так, цей єдиний реєстр військового обліку та загальнодоступний реєстр повісток мають розпочати свою роботу до наступного осіннього призову. Про це йдеться у дорученні Владіміра Путіна російському Міністерству оборони.

Звернімо увагу, що раніше російський президент обіцяв, що відповідний реєстр почне свою роботу не раніше 2025 року. Втім, дуже швидко він змінив свою думку.