У Росії уповільнили ютуб: які реальні наслідки від цього рішення

Найбільші телекомунікаційні оператори Росії отримали вказівку знизити швидкість відтворення відео в ютубі. Уповільнення здійснюється за допомогою спеціалізованого обладнання.

Воно встановлене на мережах операторів зв'язку під наглядом "Роскомнадзору". Голова "Спілки захисту інтернету" Михайло Климарьов поділився з 24 Каналом, які реальні наслідки від цього рішення.

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Климарьов розповів, що понад 100 мільйонів росіян регулярно користуються ютубом. Тому Кремль вирішив порушити нормальне функціонування платформи, що уже призводить до різноманітних "спецефектів".

Так, були збої на пошті "mail.ru", до того ж вони відбуваються регулярно з того часу, як Росія почала провертати такі дії. Хоча вже лунали заяви, зокрема від російського аналітика Ельдара Мутразіна, що буцім уповільнення скасують найближчим часом. Однак йому краще не вірити, вважає Михайло Климарьов.

Ютуб ще навіть не заблокували, але вже все сиплеться. З огляду на розрахунки процесів в економіці, повне блокування ютубу коштуватиме Росії приблизно 23 мільйони доларів на добу,

– зазначив він.

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Понад 25 – 40% усього трафіку в інтернеті припадає на ютуб. Якщо він зупиниться, як мінімум оператори зв'язку втратять шалені гроші. Також будуть відвалюватися різні сервіси, а магістральні мережі будуть перевантажені. Оскільки люди намагатимуться якось до них під'єднатися.