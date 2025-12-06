У Росії уражено Рязанський НПЗ та завод з виготовлення корпусів для снарядів

Українські підрозділи вночі у суботу, 6 грудня, атакували нафтопереробний завод противника у Рязані та завод з виготовлення корпусів для снарядів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки атаки на Росію?

Українські підрозділи вночі завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу, внаслідок влучання вдалося уразити установку низькотемпературної ізомеризації. Масштаби збитків уточнюють.

Цей об'єкт, потужністю 17.1 мільйонів тонн нафти на рік, належить до низки найбільших російських нафтопереробних підприємств. Там виготовляють бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель.

Наголосимо, що цей завод належить російській державній компанії "Роснєфть" і задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів, відіграючи велике значення для економіки та логістики противника.

У СБС уточнили, що удару завдали оператори 1-го окремого центру СБС (трансформованого 14 окремого полку БпАК) та 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" СБС у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Також уразили Алчевський металургійний комбінат, який виготовляє комплектуючі для снарядів на замовлення Міністерства оборони Росії, розташований на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок української атаки сталося влучання, після якого на цьому об'єкті спалахнула пожежа. Точні результати та ступінь збитки поки невідомі, деталі щодо цього уточнюють.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії й змусити Росії припинити збройну агресію проти України,

– ідеться у повідомленні.

Що відомо про попередні удари по НПЗ?