Кіоск з феєрверками вибухнув у Ставропольському краї: епічне відео "свята"
Ранок 22 грудня у Ставропольському країн Росії видався дуже неспокійним. Росіян збудили вибух – проте цього разу не від дронів, а від феєрверків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Вибух феєрверків додав "святкового настрою" росіянам
У Мінводах вранці 22 грудня згоріла лавка з піротехнікою. Місцеві поділилися, що феєрверки у регіоні спостерігали близько 15 хвилин поспіль.
Його так розірвало. Два вибухи було. Тидищ, тидищ!,
– ділиться один з очевидців.
Зазначається, що пожежа почалася о 9-й годині ранку. Внаслідок вибухів кіоск був повністю знищений. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Як вибухав кіоск з піротехнікою у Ставропольському краї: дивіться відео
Російські слідчі розглядають кілька версій інцидент: підпал чи коротке замикання.
Росіяни зранку отримали підвищення святкового настрою: дивіться відео
До слова, цього таки дня у Росії сталася аварія на залізниці. На південному сході Східного Сибіру зійшли з рейок понад 40 вагонів. Постраждалих нібито немає.