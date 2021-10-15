В Росії відбувається перепис населення: враховуватимуть навіть іноземців

У Росії 15 жовтня почався перепис населення. Він відбуватиметься до середини наступного місяця – 14 листопада, в деяких регіонах – до 20 грудня.

Термін перепису визначило міністерство економічного розвитку Росії. Про це мовиться на сайті всеросійського перепису населення.

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Як відбуватиметься перепис

Вперше взяти участь у переписі можна буде онлайн на сайті держпослуг. Таку можливість надають до 8 листопада.

Крім цього, використовуватимуть і традиційні способи. Переписувачі ходитимуть будинками. Росіяни матимуть змогу відповісти на запитання на переписних дільницях і у відповідних центрах.

Перші підсумки стануть відомі наприкінці 2021 року, а остаточні – наприкінці 2022 року.

У деяких віддалених регіонах Росії перепис вже завершили. За даними на 9 вересня, в ньому взяли участь понад 275 тисяч осіб.

За даними держстату Росії, станом на 1 січня 2021 року чисельність населення становила 146 мільйонів 171 тисяча осіб.

Що відомо про перепис населення в Росії

Перепис повинні були проводити у 2020 році, проте його перенесли через пандемію коронавірусу.

В Росії до цього 2 рази проводили перепис – у 2002 і 2010 роках.

У переписі можуть брати участь і іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території держави.

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