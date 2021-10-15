В Росії відбувається перепис населення: враховуватимуть навіть іноземців
Джерело:24 канал
У Росії 15 жовтня почався перепис населення. Він відбуватиметься до середини наступного місяця – 14 листопада, в деяких регіонах – до 20 грудня.
Термін перепису визначило міністерство економічного розвитку Росії. Про це мовиться на сайті всеросійського перепису населення.
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Як відбуватиметься перепис
Вперше взяти участь у переписі можна буде онлайн на сайті держпослуг. Таку можливість надають до 8 листопада.
Крім цього, використовуватимуть і традиційні способи. Переписувачі ходитимуть будинками. Росіяни матимуть змогу відповісти на запитання на переписних дільницях і у відповідних центрах.Зверніть увагу! Перші підсумки стануть відомі наприкінці 2021 року, а остаточні – наприкінці 2022 року.
У деяких віддалених регіонах Росії перепис вже завершили. За даними на 9 вересня, в ньому взяли участь понад 275 тисяч осіб.
За даними держстату Росії, станом на 1 січня 2021 року чисельність населення становила 146 мільйонів 171 тисяча осіб.
Що відомо про перепис населення в Росії
- Перепис повинні були проводити у 2020 році, проте його перенесли через пандемію коронавірусу.
- В Росії до цього 2 рази проводили перепис – у 2002 і 2010 роках.
- У переписі можуть брати участь і іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території держави.
Перепис населення в Україні
- В нашій державі населення переписуватимуть у 2023 році. Востаннє його проводили у 2001 році.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що перепис відбуватиметься максимально технологічно.
- Уряд підтримав законопроєкт, який вдосконалить відповідну процедуру.
- Ймовірно, під час нового перепису населення ідентифікуватимуть через телефон.