У Росії відтепер не працює Instagram

Росіяни тепер залишились без Instagram. Доступ до мережі на території країни вже обмежили.

Заблокувати мережу мали опівночі 14 березня. Цього вимагав Роскомнагляд.

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До слова, на далекому сході Росії "збої" при вході були вже у неділю, 13 березня. При спробі зайти в Instagram, вибивало білий екран і помилку.

Чому заблокували Instagram

Зробили це нібито через заклики до здійснення насильницьких дій щодо російських військовослужбовців. Хоча насправді всі розуміють, що таким чином Кремль просто хоче приховати від своїх громадян правду та змусити їх ще більше замовкнути.

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