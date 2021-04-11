У Росії вирішили документально регламентувати практику екзорцизму

Комісія з богослов'я Російської православної церкви підготувала документ. Він регламентує практику екзорцизму, тобто вигнання бісів.

Таку інформацію заявив глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон. Про це повідомили в одному з російських видань.

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У Росії регламентують екзорцизм

За словами Іларіона, наразі практика екзорцизму є не у всіх помісних церквах. Підготовлений документ містить:

історію відповідної практики;

пропозиції щодо її уніфікації та регламентації.

. За даними з Вікіпедії , екзорцизм – це вид релігійної практики, обряд вигнання бісів та інших надзвичайних істот з одержимої від них людини, за допомогою молитви та певних ритуалів.

Іларіон наголосив, що повний зміст документа не розголошуватимуть до офіційної публікації. Священослужитель зауважив, що після закінчення роботи над будь-яким церковним проєктом, редакційна група може вносити правки та зміни.

Роботу над документом, який регламентує екзорцизм, проводили з 2015 року.

Що митрополит Іларіон говорив раніше про екзорцизм

Наприкінці 2020 року Іларіон від імені РПЦ просив віруючих не проводити обряди екзорцизму самостійно. Він підкреслював, що це може зробити лише спеціальна людина.

Також він відзначав, що не варто плутати з "біснуванням" підозри щодо наявності у людини можливих психічних розладів.