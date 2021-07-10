У Росії вирують масштабні лісові пожежі: відомо про першу жертву

Челябінську область Росії охопили масові лісові пожежі. Там рятувальники, борючись із наслідками займань, знайшли тіло жертви стихійного лиха.

Про першу жертву лісових пожеж у Росії повідомив 10 липня на черговому засіданні штабу глава області Олексій Текслер.

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Внаслідок пожеж у Росії загинув чоловік

Раніше 78-річного чоловіка не змогли знайти. Його рідні забили на сполох та поширили у соцмережах повідомлення про зникнення. Однак же 10 липня рятувальники виявили тіло загиблого, розбираючи будинок у селі Джабик Челябінської області.

Нагадаємо, раніше через лісові пожежі в регіоні з оздоровчого табору та інтернату довелося евакуювати понад 100 дітей.

Лісові пожежі в Росії: остання інформація

Станом на 11 липня загальна площа пожеж в трьох районах Челябінської області збільшилася до 14 тисяч гектарів.

Вогонь вже знищив 71 будівлю.

Боротьбу зі займанням ведуть понад 630 рятувальників, до гасіння залучили авіацію МНС Росії – літаки Іл-76, Бе-200 і вертоліт Мі-8.

Челябінську область охопили масові пожежі: дивіться відео