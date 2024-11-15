У Росії військовий покусав поліцейського: його засудили до колонії

У країні-агресорці військовослужбовець напав на правоохоронця. Відомо, що йому призначили покарання у вигляді 5 років колонії суворого режиму.

Інцидент трапився у сибірському шпиталі. Там Сергій Чебикін здійснив напад на співробітника військової поліції, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Напав із ножем і вкусив

Так, Томський гарнізонний суд визнав військовослужбовця Чебикіна винним у нападі на іншого силовика. Зазначається, що обвинувачений, "перебуваючи в палаті шпиталю і не бажаючи підкорятися законним вимогам співробітника військової поліції, завдав йому одного удару лезом туристичного ножа по кисті". Коли правоохоронець намагався затримати Чебикіна, той вкусив його за передпліччя.

За якою саме статтею Кримінального кодексу переслідували Чебикіна, не уточнюється. Сайт Томського гарнізонного суду, як і раніше, не відкривається після масштабного збою в роботі сайтів судів.

До слова, на день народження Путіна кіберфахівці ГУР паралізували роботу російських судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.