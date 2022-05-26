У Росії військового кинули за ґрати через "співпрацю з Україною"

Російського військового звинуватили у державній зраді та відправили до в'язниці за нібито "співпрацю з Україною". Йому присудили 13 років позбавлення волі.

Російського військового засудили на 13 років за "шпигунство на користь України"

Про це повідомили у росЗМІ. За їхніми даними, старшого лейтенанта Руслана Артикова затримали ще у 2019, коли ФСБ стало відомо, що він збирав дані для Головного управління розвідки українського Міноборони.

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Військовий суд позбавив чоловіка звання старшого лейтенанта та засудив на 13 років. Покарання Артиков відбуватиме у виправній колонії суворого режиму. Зауважимо, поки що вирок не вступив у законну силу.

Засідання суду проходило у закритому режимі. Коли воно закінчилося, там повідомили, що підсудний зізнався у скоєному та визнав свою провину.

Що відомо про Руслана Артикова

Старший лейтенант Артиков був контрактником і служив у 175-й бригаді управління Південного військового округу. Місце її дислокації – місто Аксай Ростовської області.

Руслан Артиков, якого засудили за "співпрацю з Україною" / Фото з соцмереж

У 2019 році його затримали. За інформацією Федеральної служби безпеки, Артиков збирав та передав дані українському ГУР, тож йому оголосили про підозру у держзраді за 275-ю статтею Кримінального кодексу Росії.

Цей час Артиков перебував у СІЗО. У лютому 2022 року він напав на співробітника московського ізолятора "Лефортово". За це його перевели до карцеру.

Як повідомили у Суспільній наглядовій комісії, цьому вчинку передували певні проблеми зі здоров'ям підсудного, через які він відвідував тюремну лікарню. "Може просто не витримав стресу, а може приводом стало щось серйозніше", – сказали там.

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